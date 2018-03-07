بالفيديو.. غنوة : اجسد في الاب الروحي 2 شخصية كوميدية

أحمد حمديقالت النجمة الشابة غنوة، ابنة الملحن الكبير محمد علي سليمان، إنها تشارك في مسلسل الأب الروحي 2، وسيتم عرضه في مارس الحالي، لكن حتى الآن غير محدد موعد عرضه، والإعلانات الخاصة به ستطرح الأيام المقبلة.وأضافت، في تصريحات خاصة، للمال، أنها تجسد فيه شخصية فتاة "شمس" وهي لطيفة في شخصيته

أحمد حمدي





قالت النجمة الشابة غنوة، ابنة الملحن الكبير محمد علي سليمان، إنها تشارك في مسلسل الأب الروحي 2، وسيتم عرضه في مارس الحالي، لكن حتى الآن غير محدد موعد عرضه، والإعلانات الخاصة به ستطرح الأيام المقبلة.

وأضافت، في تصريحات خاصة، للمال، أنها تجسد فيه شخصية فتاة “شمس” وهي لطيفة في شخصيتها وكوميدية، لكن تنقلب شخصيتها فيما بعد في المسلسل.

وتابعت أنها فخورة بالمشاركة في هذا المسلسل بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول جماهيريًّا والمخرج تامر حمزة رائع وهي أول مرة تخوض تجربة التمثيل وتعتبرها مسئولية كبيرة.

وأكدت أن شركة إنتاج فنون مصر تسعى دائمًا لتقديم نجوم شباب وذلك ما يميزهم عن أي شركة إنتاج أخرى، فالأب الروحي بطولة الشباب، وأدوارهم هي الأبرز في المسلسل.

وكشفت غنوة أنها اعتذرت عن مسلسلات كثيرة عُرضت عليها للمشاركة في موسم رمضان، كما أنها حتى الآن تحاول تجميع شخصيتها في المسلسل، و”فنون مصر” مَن اكتشفتها فنيًّا وتريد البقاء في أحضانها لفترة.

وذكرت أنها تؤجل أغنياتها الجديدة حتى طرح مسلسل الأب الروحي 2 للجمهور، لافتة إلى أن الإنتاج الغنائي أصبح ضئيلًا، لذلك مضطرة لاستكمال التمثيل، والغناء سيكون بجانبه، وستطرح أغنيتين الفترة المقبلة.