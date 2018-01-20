بالفيديو…عنان يعلن رسميا ترشحه للرئاسة ويطالب المؤسسات بالحياد

قال إن الدولة تعاني من تآكل قدراتها في التعامل مع ملفات الأرض والمياهالمال خاص أعلن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق رسميا عن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلةوأضاف عنان في كلمة نشرتها صفحة حملته الانتخابية منذ قليل إنه قد عقد العزم على تقديم أوراق ترشحه لمنصب

قال إن الدولة تعاني من تآكل قدراتها في التعامل مع ملفات الأرض والمياه



المال خاص

أعلن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق رسميا عن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأضاف عنان في كلمة نشرتها صفحة حملته الانتخابية منذ قليل إنه قد عقد العزم على تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائه من استيفاء إجراءات لازمة له كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية

وأوضح أن البلاد مرت بمرحلة حرجة مليئة بتحديات منها الإرهاب الأسود ، وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية في التعامل مع ملفات متعلقة بالأرض والمياه

وأشار إلى أنه اختار المستشار هشام جنينه وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني نائبان له حال فوزه بالرئاسة

ودعا المصريين للاستمرار في التوقيع على استمارات تأييد ترشحه، مطالبا مؤسسات الدولة بالوقوف على الحياد أثناء الانتخابات.

وفي وقت سابق الجمعة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية، في كلمة نقلها التلفزيون.



