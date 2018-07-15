بالفيديو| عمرو عبدالجليل: لا تشغلني ردود الجمهور على السوشيال ميديا

أحمد حمديقال النجم عمرو عبدالجليل، بطل مسلسل "طايع" الذي عرض مؤخرًا، وحقق فيه نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأدائه لشخصية "الريس حربي"، أنه لا يهتم أبدا بمتابعة رودود الجمهور على مواقع السوشيال ميديا، لكن تصله تعليقات الكثيرين من خلال المقربين عن أعماله الفنية.وأضاف في تصريحات خاصة للم

أحمد حمدي

قال النجم عمرو عبدالجليل، بطل مسلسل “طايع” الذي عرض مؤخرًا، وحقق فيه نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأدائه لشخصية “الريس حربي”، أنه لا يهتم أبدا بمتابعة رودود الجمهور على مواقع السوشيال ميديا، لكن تصله تعليقات الكثيرين من خلال المقربين عن أعماله الفنية.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه لم يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لأنه متخذ منها موقفا سلبيا لكن هذه طبيعته منذ سنوات، فهو لا يحب التكنولوجيا والإنترنت بصفة عامة.

ولفت إلى أنه لم يتأثر إنسانيا بمشاهد معينة في مسلسل “طايع”، لكنه واجه مشقة كبيرة في تصوير مشاهده في فترة الصيام وطيلة النهار من الخامسة صباحا حتى نهاية اليوم.



