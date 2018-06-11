بالفيديو.. عمرو سعد يتحدى قرار الرقابة: كارما سيعرض في العيد

أحمد حمدينشر النجم عمرو سعد، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، فيديو، يوضح فيه حقيقة أزمة فيلمه "كارما" حيث أكد أنه رغم صحة الأخبار المنتشرة بأن الرقابة المصرية أصدرت قرارها بسحب ترخيص الفيلم، إلا أنه متأكدا أن فيلمه سوف يتم عرضه في جميع دور العرض بموسم عيد الفطر.وأض

أحمد حمدي

نشر النجم عمرو سعد، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، فيديو، يوضح فيه حقيقة أزمة فيلمه “كارما” حيث أكد أنه رغم صحة الأخبار المنتشرة بأن الرقابة المصرية أصدرت قرارها بسحب ترخيص الفيلم، إلا أنه متأكدا أن فيلمه سوف يتم عرضه في جميع دور العرض بموسم عيد الفطر.

وأضاف عمرو سعد فى تصريحاته المصورة :”هنحضر عرض فيلم كارما مع بعض في كل دور العرض ان شاء الله، مصر دولة كبيرة ولا يمكن تمنع عرض فيلمى في الوقت الذي يتم عرضه في جميع الدول العربية”.

وتابع الفنان كلامه قائلا :”مصر دائما تدعم حرية الرأى والتعبير ودافعت عن فيلم مولانا وعرضته في جميع دور العرض بدون حذف حرف واحد منه في الوقت الذي تم منعه من العرض في بعص الدول العربية، وان شاء الله لن يحدث العكس”.

وأوضح أن كل فريق العمل بذلوا مجهودا كبيرا بإخلاص ليخرج العمل للنور قائلا “ربنا لا يضيع مجهود أحد وأشوفكم إن شاء الله داخل قاعات العرض”.

يذكر أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، أصدرت قرارا ، بسحب ترخيص فيلم “كارما” للنجم عمرو سعد والمخرج خالد يوسف، وفقا لما وصفه القرار بـ “مخالفة شروط التراخيص الممنوحة له”، وذلك قبل أيام من طرحه في دور العرض للمشاركة في موسم عيد الفطر.

فيلم “كارما” بطولة عمروسعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة وعمر زهران، وإخراج خالد يوسف، وكان من المقرر أن يشارك في موسم عيد الفطر.



