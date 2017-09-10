بالفيديو.. عمرو جمال يسجل هدفا بالخطأ بمباراة بيدفيست وكيب تاون

متابعات:تعرض المصرى الدولى عمرو جمال لسوء حظ كبير اليوم مع فريقه بيدفيست ويتس، بعدما سجل هدفًا بالخطأ فى مرماه، عقب صناعته للهدف الأول، فى مواجهة فريق كيب تاون، بإياب نصف نهائى كأس النخبة الجنوب أفريقى. ونجح عمرو جمال فى صناعة الهدف الأول لفريقه، فى الدقيقة 12، بعدما مرر الكرة لزميله

متابعات:

تعرض المصرى الدولى عمرو جمال لسوء حظ كبير اليوم مع فريقه بيدفيست ويتس، بعدما سجل هدفًا بالخطأ فى مرماه، عقب صناعته للهدف الأول، فى مواجهة فريق كيب تاون، بإياب نصف نهائى كأس النخبة الجنوب أفريقى.

ونجح عمرو جمال فى صناعة الهدف الأول لفريقه، فى الدقيقة 12، بعدما مرر الكرة لزميله ثولاني هلاتشوايا، الذى سجل الهدف.

ولكن لسوء الحظ لم تدم فرحة عمرو جمال وفريقه كثيرًا، بعدما سجل مهاجم الأهلى السابق هدفًا عكسيًا فى مرماه بضربة رأسية، فى الدقيقة 27، أثناء محاولة تشتيته ركلة ثابتة لكيب تاون.

وعقب تسجيله فى مرماه كاد عمرو جمال يسجل الهدف الثانى لفريقه بيدفيست، لولا أن مدافع كيب تاون أنقذ تسديدته من على خط المرمى.

ونجح كيب تاون فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتكون النتيجة الإجمالية 3 / 1 لكيب تاون، بعد فوز الأخير 1 / 0 فى مباراة الذهاب.

يذكر أن كأس النخبة الجنوب أفريقى بطولة تضم الـ 8 فرق أصحاب المراكز الـ 8 الأولى فى مسابقة الدورى.