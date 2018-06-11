بالفيديو.. علاء السبع: توقعات بعدم نمو قطاع السيارات في 2018

المال - خاص قال علاء السبع، رئيس شركة السبع للسيارات، وعضو الشعبة العامة للسيارات، إن التوقعات تشير إلى عدم وجود نموًا في قطاع السيارات فى هذا العام، بسبب العوائق العديدة التى تواجهة السوق من زيادة رسوم التراخيص، وارتفاع أسعار الصرف، والزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود.وأشار السبع، فى تصريحا

المال – خاص

قال علاء السبع، رئيس شركة السبع للسيارات، وعضو الشعبة العامة للسيارات، إن التوقعات تشير إلى عدم وجود نموًا في قطاع السيارات فى هذا العام، بسبب العوائق العديدة التى تواجهة السوق من زيادة رسوم التراخيص، وارتفاع أسعار الصرف، والزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود.

وأشار السبع، فى تصريحات له -على هامش حفل السحور الذى نظمته “المال” بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها- إلى أنه فى حال وجود زيادة فى مبيعات السوق فإنها لن تزيد عن 10%.

وأوضح أن سوق السيارات يترقب حالياً صدور مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، ومكوناتها، والذى وعد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بصدوره قبيل نهاية العام الجارى، مبيناً أنه لو حتى أصدرت الإستراتيجية الآن فإنها لن تكون مؤثرة على سوق السيارات.

وأضاف السبع أنه لايوجد ما يستدعى للاستعجال لإتخاذ قرار بشراء سيارة حالياً خاصة مع ثبات الأسعار، رغم التحركات التى تشهدها أسعار الصرف خلال الأيام الماضية، والتى تراوحت بين 2% إلى 2.5%.

وحذر من الزيادات الكبيرة فى أسعار كافة العلامات التجارية المشمولة بخصومات واعفاءات جمركية وفقاً لاتفاقيات تجارية موقعة مع مصر، مثل اتفاقيات أغادير، والشراكة الأوروبية، والاتفاقية العربية وغيرها، حال إقرار وصدور قانون الإستراتيجية، وبالتالى وقتها الأفضل شراء سيارة أوروبية.



