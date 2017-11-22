بالفيديو.. طارق صبرى يوضح أسباب مشاركته في حملة الرعاية الإنجابية

أحمد حمدي قال الفنان طارق صبري، إن مشاركته في حملة توعية الجمعية المصرية بالصحة الإنجابية جاءت من إيمانه بأهميتها في توعية المرضى بالسرطان، ليتخذوا الاحتياطات اللازمة في العلاج ويتمكنوا من الإنجاب بعد التعافي. وأضاف صبرى، في تصريح لـ "المال نيوز"، أن هذه الحملة هامة للغاية وموجودة خارج مصر لكن تقا

أحمد حمدي

قال الفنان طارق صبري، إن مشاركته في حملة توعية الجمعية المصرية بالصحة الإنجابية جاءت من إيمانه بأهميتها في توعية المرضى بالسرطان، ليتخذوا الاحتياطات اللازمة في العلاج ويتمكنوا من الإنجاب بعد التعافي.

وأضاف صبرى، في تصريح لـ “المال نيوز”، أن هذه الحملة هامة للغاية وموجودة خارج مصر لكن تقام لأول مرة في بلادنا.

وتابع: من حق أي مريض بالسرطان أن يعرف أن هناك مشاكل في الإنجاب بعد العلاج ويجب توعيته بذلك، وإتخاذه إجراءات احتياطية معينة، مثل العلاج الإشعاعي أو الكيماوي لتلك الحملة، بما فيها توعية للمرضى بكيفية الإنجاب بعد أخذ العلاج المناسب، متمنيًا أن تنتشر هذه الحملة في جميع أنحاء مصر الفترة المقبلة.



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