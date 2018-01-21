بالفيديو.. طارق الشناوي: أعزل ثقافتي في تقييمي للعمل الفني

أحمد حمدي:قال الناقد الفني طارق الشناوي إن معياره لتقييم أي عمل فني درامي أو سينمائي انطباعه وإحساسه بالعمل فني، ويقوم بعزل كل ثقافته ومعرفته حتى يقيم بشكل جيد.وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز أنه يبدأ تحليل العمل الفني لماذا أحبه ويتحول بذلك الجزء الانطباعي لعملي بالنسبة له.وأكد الشناوي أن هن

أحمد حمدي:

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن معياره لتقييم أي عمل فني درامي أو سينمائي انطباعه وإحساسه بالعمل فني، ويقوم بعزل كل ثقافته ومعرفته حتى يقيم بشكل جيد.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز أنه يبدأ تحليل العمل الفني لماذا أحبه ويتحول بذلك الجزء الانطباعي لعملي بالنسبة له.

وأكد الشناوي أن هناك مفردات كثيرة مشتركة في تقييم العمل الفني ولو شاهده أكثر من ناقد يكون له زاوية مختلفة عن ناقد آخر بالتأكيد.

وأوضح أيضا أن اقتحام نجوم السينما للدراما التليفزيونية السنوات الأخيرة بسبب مسألة العرض والطلب بالسنبة لهم ليس أكثر.



