بالفيديو.. طارق الجنايني: كنت أتوقع نجاح مسلسل ريح المدام

أحمد حمدي قال المنتج طارق الجناينى إنه كان يتوقع نجاح مسلسله ريح المدام، نظرا لخفة ظله، وأن كل حلقة منه كانت بمثابة مسلسل أو فيلم بمفرده بملابس وديكورات ولوكيشين مختلف، وأحس مع فريق العمل أن الجمهور سيتقبله بشكل لطيف. وأضاف لـ"المال" أن فكرة العمل كانت لدى الفنان أحمد فهمي، ثم تطورت فيما بع



أحمد حمدي



قال المنتج طارق الجناينى إنه كان يتوقع نجاح مسلسله ريح المدام، نظرا لخفة ظله، وأن كل حلقة منه كانت بمثابة مسلسل أو فيلم بمفرده بملابس وديكورات ولوكيشين مختلف، وأحس مع فريق العمل أن الجمهور سيتقبله بشكل لطيف.

وأضاف لـ”المال” أن فكرة العمل كانت لدى الفنان أحمد فهمي، ثم تطورت فيما بعد، وكان يريد أن يقوم ببطولة العمل أكرم حسني، لأنه كان أنسب للدور، ثم تم ترشيح النجمة الشابة مي عمر للشخصية التي قامت بها في المسلسل، وكانت إضافة كبيرة له.

وكشف أنه يعقد جلسات عمل مكثفة مع النجم أحمد عز للوقوف على التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد “أبو عمر المصري” لرمضان 2018، لاسيما أنه تمت كتابة حلقات عديدة منه ويمكن اختيار باقي أبطال العمل، واصفا أحمد عز بأنه ممثل مهم ولديه قدر عال من الاحترافية في التمثيل.



