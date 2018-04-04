بالفيديو.. طارق الإبياري: سيبوني أغني حققت نجاحًا في السعودية

أحمد حمديقال النجم الشاب طارق الإبياري، إنه كل عام تُطرح أفلام سينمائية جدية خاصة السنين الأخيرة، وأصبح هناك موسم جديد للسينما المصرية والصناعة بشكل عام، وقريبا سيقدم فيلما سينمائيا للجمهور.وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه سيشارك في إحدى الأعمال الدرامية في شهر رمضان هذا العام دون الكشف عن هوية

أحمد حمدي

قال النجم الشاب طارق الإبياري، إنه كل عام تُطرح أفلام سينمائية جدية خاصة السنين الأخيرة، وأصبح هناك موسم جديد للسينما المصرية والصناعة بشكل عام، وقريبا سيقدم فيلما سينمائيا للجمهور.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه سيشارك في إحدى الأعمال الدرامية في شهر رمضان هذا العام دون الكشف عن هوية العمل حتى يكون مفاجأة للجمهور، وسيظهر فيه بلوك جديد على الناس.

وعن المسرح أوضح أنه يشارك في مسرحية سيبوني أغني، مع النجوم سمير غانم، وطلعت زكريا، وتم عرضها في السعودية الفترة الماضية، وكذلك في مصر، والاستقبال في السعودية كان رائعا، وكان مفترض أن يقدموا 4 عروض للمسرحية لكن قدموا 5 عروض، وحققت نجاحا مع الجمهور السعودي.

وكشف الإبياري لنا أن المسرحية سيتم عرضها الفترة القادمة أيضا مرة أخرى في موسم عيد الفطر القادم.



