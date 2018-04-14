بالفيديو..صلاح يواصل تحطيم الأرقام ويقود ليفربول للفوز

متابعات واصل ليفربول مسلسل انتصاراته في البريمييرليج، محققا الفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية دون رد، في الجولة 34 من المسابقة.أحرز ثلاثية الريدز ساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو في الدقائق السابعة و69 و90. و بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما يق

متابعات

واصل ليفربول مسلسل انتصاراته في البريمييرليج، محققا الفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية دون رد، في الجولة 34 من المسابقة.

أحرز ثلاثية الريدز ساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو في الدقائق السابعة و69 و90.

و

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما يقبع بورنموث في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

ويصل محمد صلاح للهدف الـ30 بالدوري الإنجليزي والـ40 بجميع المسابقات

ويواصلاح في تحطيم الأرقام، حيث يحطم رقم كريستيانو رونالدو و فان بيرسي بتسجيله في 22 مباراة بموسم واحد بالبريمييرليج.

وكذلك يعد أول لاعب إفريقي يسجل 30 هدفا بموسم واحد في البريمييرليج، وثامن لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل للهدف الـ30 بموسم واحد.





