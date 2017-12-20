بالفيديو.. صفاء جلال: كريمة فاجأت الجمهور في سابع جار

أحمد حمديقالت النجمة صفاء جلال، إنها لم تواجه أي صعوبات في مسلسل سابع جار، الذي شاركت فيه مؤخرا، ويتم عرضه على شاشة "سي بي سي".وأضافت للمال نيوز، أن العمل مميز للغاية، مشيرة إلى سعادتها بالتعاون مع فريق العمل، سواء النجوم مثل دلال عبد العزيز وشيرين وهيدي كرم وأسامة عباس بالإضافة للوجوه الجديدة



أحمد حمدي

قالت النجمة صفاء جلال، إنها لم تواجه أي صعوبات في مسلسل سابع جار، الذي شاركت فيه مؤخرا، ويتم عرضه على شاشة “سي بي سي”.

وأضافت للمال نيوز، أن العمل مميز للغاية، مشيرة إلى سعادتها بالتعاون مع فريق العمل، سواء النجوم مثل دلال عبد العزيز وشيرين وهيدي كرم وأسامة عباس بالإضافة للوجوه الجديدة آيتن وأحمد داش ونيكولا معوض.

وأكدت أن دور كريمة الذي قدمته في المسلسل فاجأ الجمهور منذ أول مشاهده وتسبب في حيرة للمشاهدين حول شخصيتها ولن يتعرفوا على ذلك سوى في الحلقة الأخيرة من العمل.

وكشفت أنها تستعد للعودة للسينما الفترة المقبلة، وتقرأ حاليا العديد من السيناريوهات الجديدة.