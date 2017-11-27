بالفيديو… شكري ردا على وزيرة إسرائيلية: ليس مطروحا التنازل عن ذرة من سيناء

خاصقال وزير الخارجية سامح شكري، مساء يوم الاثنين، إن التنازل عن أي أرض مصرية مقابل إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بأي حال من الأحوال، مشددا على رفض مصر لأي تصريحات من أي دولة كانت تتناول السيادة على الأراضي المصرية.جاء ذلك في مداخلة تليفونية ردا على سؤال للإعلامي عمرو أديب في برنامج ”ك

خاص

قال وزير الخارجية سامح شكري، مساء يوم الاثنين، إن التنازل عن أي أرض مصرية مقابل إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بأي حال من الأحوال، مشددا على رفض مصر لأي تصريحات من أي دولة كانت تتناول السيادة على الأراضي المصرية.

جاء ذلك في مداخلة تليفونية ردا على سؤال للإعلامي عمرو أديب في برنامج ”كل يوم” قبل قليل، حول تصريحات وزيرة المرأة الاسرائيلية جيلا غامليل حول إن سيناء هي المكان الوحيد الذي يصلح لاقامة دولة للفلسطينيين.

وذكر شكري أن السفير الإسرائيلي تواجد في وزارة الخارجية اليوم بناءً على رغبته.

وأوضح أن تصريحات الوزيرة جاءت قبل فترة طويلة وردت الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تعبر عنها بأي حال من الأحوال.

وتابع: “ليس مطروحا التنازل عن ذرة رمال من سيناء أو أي أرض مصرية”

وتتواجدت الوزيرة الاسرائيلية في القاهرة للمشاركة في مؤتمر عن المرأة برعاية الأمم المتحدة ونقلت الصحافة الإسرائيلية قولها اليوم بإن العلاقة بين إسرائ

يل ومصر أصبحت مثالا للاستقرار والسلام في المنطقة.

