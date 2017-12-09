بالفيديو..شعبان عبد الرحيم يدعم القدس بأغنية ترامب خلاص اتجنن

حسين رجب تداولت منصات التواصل الاجتماعي وفضائية خاصة، أغنية جديدة لشعبان عبد الرحيم، يهاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب قراره الأربعاء الماضي بنقل سفارة واشنطن لمدنية القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل. الأغنية التي جاءت بعنوان "ترامب خلاص اتجنن"، واجهت الرئيس الأمريكي بانتقادات

حسين رجب

تداولت منصات التواصل الاجتماعي وفضائية خاصة، أغنية جديدة لشعبان عبد الرحيم، يهاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب قراره الأربعاء الماضي بنقل سفارة واشنطن لمدنية القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل.

الأغنية التي جاءت بعنوان “ترامب خلاص اتجنن”، واجهت الرئيس الأمريكي بانتقادات حادة مشيرة إلى أن ما قام به الأربعاء الماضي من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل سيشعل المنطقة.

وهاجمت الأغنية أيضا إسرائيل، ووصفت الربيع العربي بأنه “مؤامرة”، مؤكدة على أن القدس خط أحمر وأنه مدينة عربية.

واعتاد شعبان عبد الرحيم وهو مطرب شعبي شهير بمصر أن يقدم أغان ذات بعد سياسي من وقت لآخر لتأييد شخصية أو الهجوم على آخر.