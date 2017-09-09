بالفيديو: شاهد مصدر أعاصير الولايات المتحدة

وكالات- حسين محمود كشف مقطع فيديو نشرته قناة "تيك إنسايدر" على موقع "يوتيوب"، أن كل الأعاصير التي تضرب الولايات الأمريكية تأتي من مكان واحد، ومصدرها نقطة في ساحل غرب أفريقيا بالقرب من الرأس الأخضر. وتبين بحسب ما نقلته وكالة سبوتنك…



وكالات- حسين محمود

كشف مقطع فيديو نشرته قناة “تيك إنسايدر” على موقع “يوتيوب”، أن كل الأعاصير التي تضرب الولايات الأمريكية تأتي من مكان واحد، ومصدرها نقطة في ساحل غرب أفريقيا بالقرب من الرأس الأخضر.

وتبين بحسب ما نقلته وكالة سبوتنك الروسية اليوم السبت، عن هذه القناة أن الأعاصير الأربعة “إيرما، هارفي، خوسيه، كاتيا”، مصدرها واحد، وولدت على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، بالقرب من دولتي السنغال وموريتانيا.

وذكر موقع “بيزنس إنسايدر” وفق المصدر السابق أن الهواء الساخن يجتمع من وسط أفريقيا من الصحراء الغربية، التي تقع فيها بعض الدول العربية، منها موريتانيا والمغرب، مع الهواء البارد من شمالها، مما يسبب حركة الرياح التي تولد أعاصير تتحرك غربا عبر المحيط الأطلسي باتجاه الولايات المتحدة.

يذكر أن منطقة المحيط الأطلسي القريبة من سواحل الولايات المتحدة حاليا تشهد ثلاثة أعاصير في آن واحد وذلك لأول مرة منذ العام 2010.