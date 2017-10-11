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بالفيديو.. شاهد لاعبا يفشل في تسجيل هدف في مرمي فارغ

متابعةفشل لاعب هولندي في تسجيل هدف في مرمي بلا حارس.   وأضاع اللاعب Dennis Van Duinen البالغ 20 سنة، هدفا محققا لا يمكن لطفل أن يضيعه، وفق ما ذكره موقع قناة العربية السعودي. وفشل اللاعب في إدخال كرة لمرمي الفريق المنافس رغم أنه ليس بينه والمرمى القريب 10 أمتار أي مانع.كان "فان
المال - خاص 11 أكتوبر، 2017 11 أكتوبر، 2017

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فشل لاعب هولندي في تسجيل هدف في مرمي بلا حارس. 

 
وأضاع اللاعب Dennis Van Duinen البالغ 20 سنة، هدفا محققا لا يمكن لطفل أن يضيعه، وفق ما ذكره موقع قناة العربية السعودي. 

وفشل اللاعب في إدخال كرة لمرمي الفريق المنافس رغم أنه ليس بينه والمرمى القريب 10 أمتار أي مانع.

كان “فان دوينن” يلعب مع فريقه Harkemase Boys مباراة بالدوري الهولندي للهواة في العاصمة أمستردام، ونجده في الفيديو يستلم الكرة باحتراف هجومي مشهود، كمشاهير اللاعبين الكبار، ثم يتجه بها رأساً إلى مرمى الفريق المنافس، فيعترضه حارسه، إلا أنه يتخطاه بسرعة خاطفة وببراعة، إلى درجة يشعر معها من يراه بأن نجماً جديداً بدأ يبزغ بعالم كرة القدم، فبثوانٍ أصبح والكرة بين قدميه أمام المرمى الخالي من أي عائق.

ثم انقلب المشهد وتغيرت الموحيات، حين لم يسددها “دوينن” سهلة وطبيعية نحو المرمى، بل عنيفة “طارت” أعلى العارضة الخشبية وسط ذهوله نفسه، واستغراب من بحثوا عن تفسير لتسديدته القوية بدلاً من أن تكون عادية وبسيط
 
فريقه كان فائزاً 2 مقابل لا شيء لحظة عبوره إلى مرمى الخصم، بحسب ما يظهر من الصور المنشورة، إلا أن فريق Capelle المنافس، لم يفقد الأمل واستمر يخوض المباراة، حتى انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين

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