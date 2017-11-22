بالفيديو.. سهر الغضبان: عودة خالد يوسف للسينما حدث كبير

أحمد حمدي قالت الفنانة التونسية سهر الغضبان، بطلة فيلم كارما السينمائي الجديد للمخرج خالد يوسف، إنه يكفي بالنسبة لها عودة مخرج بحجم خالد يوسف للسينما المصرية، فذلك حدث كبير، سواء كانت مشاركة في الفيلم أم لا، مشيرة إلى أن السينما كانت مشتاقة لعودته. وأضافت أن انطلاقتها معه في الفيلم تعتبرها أحلى ا



أحمد حمدي

قالت الفنانة التونسية سهر الغضبان، بطلة فيلم كارما السينمائي الجديد للمخرج خالد يوسف، إنه يكفي بالنسبة لها عودة مخرج بحجم خالد يوسف للسينما المصرية، فذلك حدث كبير، سواء كانت مشاركة في الفيلم أم لا، مشيرة إلى أن السينما كانت مشتاقة لعودته.

وأضافت أن انطلاقتها معه في الفيلم تعتبرها أحلى الأقدار في حياتها، بالإضافة لوجودها مع كوكبة من النجوم في الفيلم، مثل عمرو سعد وخالد الصاوي ومجدي كامل وغادة عبد الرازق.

وأشارت إلى أن ملامح شخصيتها في الفيلم جديدة، وتركز فيها جيدا حتى تظهر للجمهور بأفضل أداء ممكن.

ولفتت إلى أنها لم تقلق من التواجد في الفيلم للجمهور المصري، لأن شعب مصر يعشق الفن كثيرا، مؤكدة أن مصر هوليود العالم العربي، وتسقبل كل الفنانين من أنحاء الوطن العربي.



