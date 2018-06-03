بالفيديو.. سفير بريطانيا للمرة الأولى يوزع التمر على الصائمين بمصر

حسين رجبقام السفير البريطاني، بالقاهرة جون كاسن، بتوزيع التمر على الصائيمن بشارع القصر العينيووفق فيديو لا يتجاوز دقيقة بثته الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بـ"فيسبوك"، اليوم الأحد ظهر كاسن، وهو يعد مع العاملين بالسفارة أكياس من التمر ليوزعها على الصائمين قبيل موعد الإفطار. كما ظ

حسين رجب

قام السفير البريطاني، بالقاهرة جون كاسن، بتوزيع التمر على الصائيمن بشارع القصر العيني

ووفق فيديو لا يتجاوز دقيقة بثته الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بـ”فيسبوك”، اليوم الأحد ظهر كاسن، وهو يعد مع العاملين بالسفارة أكياس من التمر ليوزعها على الصائمين قبيل موعد الإفطار.

كما ظهر وهو يقدم أكياس التمر للمارة وراكبي السيارات بشارع القصر العيني.

وفي تغريدة نشرها الأحد عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، قال كاسن : “كل ما تقعد في مصر أكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد أحلى .. عمرك ما تجيب آخرها”

وأضاف: “أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار”

كل ما تقعد في مصر اكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد احلى .. عمرك ما تجيب آخرها . اول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الافطار #منورة_بأهلها pic.twitter.com/5fQzahtv52 — British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) ٣ يونيو ٢٠١٨

** تقليد



فيما قالت السفارة البريطانية عبر صفحتها بـ”فيسبوك” مساء اليوم الأحد :”تعلمنا تقليدًا جديدا من تقاليد رمضان في مصر: الخروج إلى الشوارع قبل الإفطار لتوزيع التمر على الناس أثناء مرورهم من جانبنا”

وأضافت “لم نكن نعرف أي من هؤلاء الناس ولكن سعدنا بلقائهم وقبولهم التمر منا”.

واعتاد جون كاسن أن يكون قريبا من المصريين في عاداتهم وأكلاتهم، وكثيرا ما ظهر كطاهي في مطبخ يعد وجبة العيد، ويأكل وجبة من عربة فول بأحد الشوارع.



