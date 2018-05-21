بالفيديو.. سفر بعثة العمرة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة

بدور إبراهيم غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة صباح اليوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة ، والتي تضم عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين واسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ، وسط مشاعر…

بدور إبراهيم

غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة صباح اليوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة ، والتي تضم عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين واسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ، وسط مشاعر اإيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء في اتمام المناسك والقبول من الله، وفق بيان.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، قامت ادارة الشئون المعنوية بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية.

ووسط مشاعر الفرحة التي عمت جنبات مطار القاهرة الدولي قدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان لقواتهم المسلحة التي تكفلهم بكل رعاية واهتمام ، داعين الله أن تظل مصر واحة للأمن والأمان والاستقرار.





