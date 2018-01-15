بالفيديو..ساويرس عن تصريحات الجندي: أنا صعيدي متعصب وزعلنا وحش

انتقد رجل الأعمال الملياردير، نجيب ساويرس تصريحات وزير التنمية المحلية الجديد أبوبكر الجندي، الذي قال إنه أساء للصعيد بتصريحات مؤخرا وطالب ساويرس في مداخلة هاتفية مع برنامج " على مسئوليتي" الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى، بالاعتذار الفوري.وقال ساويرس:"أنا صعيدي متعصب .. الناس بتيجي تجري على



انتقد رجل الأعمال الملياردير، نجيب ساويرس تصريحات وزير التنمية المحلية الجديد أبوبكر الجندي، الذي قال إنه أساء للصعيد بتصريحات مؤخرا

وطالب ساويرس في مداخلة هاتفية مع برنامج ” على مسئوليتي” الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى، بالاعتذار الفوري.

وقال ساويرس:”أنا صعيدي متعصب .. الناس بتيجي تجري على أكل عيشها .. العشوائيات مش كلها صعايدة .. احنا زعلنا وحش”.

وكان الجندي الذي تقلد منصبه الجديد قبل يومين ، قال في نصريحات تلفزيونية أنه سيعمل على تنمية القرى حتى لا يخرج منها أبناء الصعيد ويتسببوا في صناعة عشوائيات المدن.

وأضاف ساويرس: في المداخلة “دي هفوة من الوزير ولازم يعتذر عمها ، من ساعة ماشوفت التصريح ده ماصدقتش .. أنا ورايا هنا عشوائيات مفهمش صعايدة”.

