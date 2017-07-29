بالفيديو.. سان جيرمان بطلا للسوبر الفرنسي للموسم الخامس

علي المصري: اقتنص باريس سان جيرمان "بطل الكأس"، كأس السوبر الفرنسية للمرة الخامسة علي التوالي، والسابعة في تاريخه، عقب فوزه اليوم السبت، على موناكو "بطل الدوري"، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب "طنجة" بمدينة طنجة المغربية.وبادر موناكو بافتتاح النتيجة عبر متوسط ميدانه جب

علي المصري:

اقتنص باريس سان جيرمان “بطل الكأس”، كأس السوبر الفرنسية للمرة الخامسة علي التوالي، والسابعة في تاريخه، عقب فوزه اليوم السبت، على موناكو “بطل الدوري”، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب “طنجة” بمدينة طنجة المغربية.

وبادر موناكو بافتتاح النتيجة عبر متوسط ميدانه جبريل سيديبيه فب الدقيقة 30، ولكن البرازيلي داني ألفيش لعب دور البطولة في الشوط الثاني، بعد توقيعه هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة، في الدقيقة 51، قبل أن يهدي لزميله أدريان رابيو كرة الهدف الثاني على طبق من ذهب في الدقيقة 63.

ويعد اللقب هو الخامس على التوالي لباريس سان جيرمان في المسابقة والسابع في تاريخه بعد الأعوام 1995 و1998 و2013 و2014 و2015 2016، فيما فشل مواكو في إحراز لقبه الخامس بعد الأعوام 1961 و1085 و1997 و2000.

