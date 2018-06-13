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بالفيديو.. ساندي في احتفالية المال: البيزنس مغامرة للفنان.. واستعد لطرح أغنية جديدة

أحمد حمدي كشفت النجمة ساندي أنها تستعد لطرح أغنية سنجيل جديدة الأيام المقبلة، كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيعه، وهي "عمري مايئست" وقامت بتأجيلها الفترة السابقة بسبب انشغال الناس بالامتحانات. وأضافت في حديثها للمال في احتفاليتها بالبيوبيل 15، أنها…

المال - خاص 6:43 م, الأربعاء, 13 يونيو 18 6:43 م, الأربعاء, 13 يونيو 18

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أحمد حمدي

كشفت النجمة ساندي أنها تستعد لطرح أغنية سنجيل جديدة الأيام المقبلة، كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيعه، وهي “عمري مايئست” وقامت بتأجيلها الفترة السابقة بسبب انشغال الناس بالامتحانات.

وأضافت في حديثها للمال في احتفاليتها بالبيوبيل 15، أنها تشارك في فيلم عيش حياتك مع النجم سامح حسين، وتنتظر عودته من الأردن لانشغاله بتقديم مسرحا هناك لبدء تصويره.

وتابعت ساندي أن علاقة البيزنيس بالفن لا تكون جيدة لأن تفكير الفنان يكون مشتتا لو كان منتجا في نفس الوقت، خاصة في السينما، وأحست بذلك حينما حاولت إنتاج فيلمها السابق خطة جيمي لكن الإنتاج الموسيقي أسهل بكثير من السينما.

وأشارت أيضا إلى أن الأمر يكون فيه مخاطرة ومغامرة في نفس الوقت، لكن لكون ما تفعله تحبه فيكون ممتعًا برغم مشقته، ويكون هناك خوف على مستقبلها الفني، بالإضافة إلى أنها تدخل مجالا اخر بعيدا عن الفن.

وأعربت ساندي عن سعادتها بوجودها في احتفالية المال باليوبيل 15 بأحد فنادق القاهرة، متمنية أن تقدم أعمالا فنية الفترة القادمة بنفس المستوى الذي تعود عليه الجمهور منها وتليق به وترضيه.

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