بالفيديو..زوجة الشهيد رجائي للإعلاميين: اتقوا ربنا في دم الشهداء

المال- خاص طالبت سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وزوجة الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي، الشعب المصري بمقاطعة القنوات التي تحرض ضد مصر، مطالبة طالبت القائمين على وسائل الإعلام المصرية سواء المقروءة أو المرئية بتقديم مادة تناسب المرحلة التي تمر بها مصر.وقالت زين العابد

المال- خاص



طالبت سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وزوجة الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي، الشعب المصري بمقاطعة القنوات التي تحرض ضد مصر، مطالبة طالبت القائمين على وسائل الإعلام المصرية سواء المقروءة أو المرئية بتقديم مادة تناسب المرحلة التي تمر بها مصر.

وقالت زين العابدين في مداخلة هاتفية لبرنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc للإعلاميين “اتقوا ربنا في مصر وفي دماء الشهداء”.

وأضافت زين العابدين أن الشعب المصري عليه أن يفخر بجيشة وأبطاله من الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم من أجل الوطن

