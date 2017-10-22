بالفيديو.. ريـال مدريد يواصل انتصاراته بالدوري الإسباني بثلاثية في إيبار

وكالات:حقق فريق ريـال مدريد الإسباني فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، بتغلبه على ضيفه إيبار 3-0، الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.وتقدم ريـال مدريد بهدف سجله باولو أوليفيرا، مدافع إيبار بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 18، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 28،

وكالات:

حقق فريق ريـال مدريد الإسباني فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، بتغلبه على ضيفه إيبار 3-0، الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.





وتقدم ريـال مدريد بهدف سجله باولو أوليفيرا، مدافع إيبار بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 18، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 28، قبل أن يختتم مارسيلو أهداف الريـال، في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز رفع الريـال رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الثالث، وقلص الفارق بينه وبين غريمه التقليدي، برشلونة المتصدر، إلى خمس نقاط فقط، فيما توقف رصيد إيبار عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع على التوالي للريـال والسادس له هذا الموسم في الدوري الإسباني، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، بينما تعد هذه الخسارة هي الرابعة له في آخر خمس مباريات والسادسة له هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.