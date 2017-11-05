بالفيديو.. ريـال مدريد يستعيد توازنه بثلاثية في شباك لاس بالماس

وكالات:استعاد ريـال مدريد حامل اللقب توازنه بعد خسارتين متتاليتين بتغلبه على ضيفه لاس بالماس «3-0»، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وعانى النادي الملكي كثيرًا أمام ضيفه صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير خصوص

وكالات:

استعاد ريـال مدريد حامل اللقب توازنه بعد خسارتين متتاليتين بتغلبه على ضيفه لاس بالماس «3-0»، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وعانى النادي الملكي كثيرًا أمام ضيفه صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير خصوصًا في الشوط الأول حيث وجد مهاجموه صعوبة كبيرة في فك التكتل الدفاعي المنظم للضيوف ولم ينجحوا في هز الشباك سوى من ركلة ركنية عبر لاعب الوسط الدولي البرازيلي كاسيميرو.

وتحسن النادي الملكي نسبيًا في الشوط الثاني وضغط بقوة على دفاع لاس بالماس ونجح في تسجيل هدفين.

وهو الفوز الأول للنادي الملكي بعد خسارتيه أمام جيرونا 1-2 في الدوري وتوتنهام الإنجليزي 1-3 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والسابع له في الدوري فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق 8 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، وبفارق الأهداف أمام جاره أتلتيكو مدريد، علما بأنهما سيلتقيان على ملعب الأول في المرحلة الثانية عشرة في 18نوفمبر الحالي.

وفي مباراة أخرى، استفاد فياريـال على أكمل وجه من الخسارة التي تلقاها إشبيلية السبت أمام برشلونة المتصدر «1-2»، وصعد إلى المركز الخامس، وذلك بفوزه على ضيفه ملقة متذيل الترتيب 2-صفر.

ويدين فريق «الغواصة الصفراء» بفوزه الرابع في المراحل الخمس الأخيرة إلى الإيطالي البديل نيكولا سانسوني الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 68 و76، رافعا رصيد فريقه إلى 20 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة أمام إشبيلية، فيما بقي ملقة في ذيل الترتيب باربع نقاط بتلقيه خسارته التاسعة في 11 مباراة.

وواصل جيرونا الذي يخوض موسمه الأول بين الكبار، تحقيق نتائج لافتة مؤخرًا، وأضاف ليفانتي إلى لائحة ضحاياه بالفوز عليه 2-1.

ودخل النادي الكتالوني المتواضع إلى مواجهته مع مضيفه ليفانتي في فالنسيا على خلفية انتصارين متتاليين، آخرهما على حامل اللقب وبطل أوروبا ريـال مدريد 2-1.

ونجح جيرونا في تحقيق فوزه الثالث تواليا والرابع في 11 مباراة، بفضل بورخا جارسيا والأوروجوياني كريستيان ستواني اللذين وضعاه في المقدمة في الدقيقتين 58 و83 على التوالي، قبل ان يقلص التركي أنس أونال الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع جيرونا رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 12 بعد تلقيه الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

وعلى ملعب «بالايدوس»، ألحق سيلتا فيجو بضيفه أتلتيك بلباو خسارته الثالثة على التوالي والرابعة في المراحل الخمس الأخيرة بعدما تغلب عليه 3-1.

وحقق إسبانيول فوزه الثاني فقط في المراحل الثماني الأخيرة وجاء على حساب ضيفه الجريح إيبار، الذي لم يذق طعم الفوز منذ 15 سبتمبر، بثلاثة أهداف مقابل هدف.



