بالفيديو.. رونالدو بطل الحملة الإعلانية لحديد المصريين

شارك النجم العالمى كريستيانو رونالدو، نجم نادى ريال مدريد الأسبانى كريستيانو، فى الحملة الإعلانية لشركة حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والخاصة بشهر رمضان، تحت شعار “جيل جديد من حديد”.

جاء هذا الإعلان مفاجئًا للجميع بعد حالة الغموض التى دارت حول حملة الأوت دور التى ملأت شوارع مصر منذ أسابيع لرونالدو مع عدد من الأطفال، مصحوبة بعبارة “رمضان 2017″، والتى وصفها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بالمشروع الاستثنائى دون الكشف عن أى تفاصيل.

ورغم التكهنات التى دارت حول الإعلان والتى توقع معظمها أن تكون مشاركة فى أحد الأعمال الرمضانية التابعة لشركة إعلام المصريين المملوكة لأبو هشيمة، فإن الإعلان جاء عكس التوقعات.

وركّز الإعلان على أن الأجيال القادمة جاء دورهم لترك بصمتهم للمستقبل، وأن شركة حديد المصريين هدفها بناء جيل جديد لمصر ذي عزيمة قوية تجعله صانعًا للإنجازات وقادرًا على تحويل الحلم إلى حقيقة.