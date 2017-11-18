بالفيديو.. روما يحسم ديربي العاصمة بفوز صعب على لاتسيو

وكالات: حسم فريق روما ديربي العاصمة الإيطالية، بعد تغلبه على ضيفه لاتسيو «2-1» على ملعب «الأوليمبيكو»، في افتتاح الجولة 13 من الدوري الإيطالي. تقدم «ذئاب روما» بهدفين من توقيع دييجو بيروتي «من ركلة جزاء» في الدقيقة 49، ورادجا ناينجولان في الدقيقة

وكالات:

حسم فريق روما ديربي العاصمة الإيطالية، بعد تغلبه على ضيفه لاتسيو «2-1» على ملعب «الأوليمبيكو»، في افتتاح الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

تقدم «ذئاب روما» بهدفين من توقيع دييجو بيروتي «من ركلة جزاء» في الدقيقة 49، ورادجا ناينجولان في الدقيقة 53، ثم قلص تشيرو إيموبيلي الفارق من ركلة الجزاء أيضًا، في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، ارتقى روما مؤقتًا للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، مع العلم أن له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.

في المقابل، تجمد رصيد لاتسيو عند المركز الخامس، برصيد 28 نقطة، وله مباراة مؤجلة أيضًا أمام أودينيزي.



