بالفيديو.. روقة يتألق في عبور الزمالك لكمين الداخلية

على المصرى: اكتفى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بثلاثة أهداف نظيفة، فى مرمى ضيفه الداخلية، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "بتروسبورت"، فى ختام مباريات الأسبوع الثانى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.انتهى الشوط الأول من اللقاء الذى إداره تحكيميا الدولى محمد معروف، بالتعاد

على المصرى:

اكتفى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بثلاثة أهداف نظيفة، فى مرمى ضيفه الداخلية، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “بتروسبورت”، فى ختام مباريات الأسبوع الثانى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذى إداره تحكيميا الدولى محمد معروف، بالتعادل السلبى بدون أهداف، وسيطر أصحاب الأرض على مجريات الأمور، ولكن دون فاعلية على مرمى الداخلية، الذى لم يكن له تواجد هجومى على مرمى الزمالك، وأعتمد على الهجمات المرتدة.

واحتسب محمد معروف حكم اللقاء، ضربة جزاء مشكوك فى صحتها، بعدما أثبتت الإعادة التلفزيونية عدم صحتها، وشهدت اعتراضات كبيرة من لاعبى الداخلية وجهازهم الفنى بقيادة علاء عبدالعال، ترجمها محمد أشرف “روقة” فى مرمى محمد الغرباوى حارس الداخلية، فى الدقيقة 59.

وفى الدقيقة 65، ومن مجهود فردى لأحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، الذى راوغ أكثر من لاعب وأرسل كرة عرضية، مرت من أمام مؤيد العجان، لتجد عبدالله جمعة، الذى سدد الكرة فى الزاوية الضيقة للغرباوى حارس الداخلية، معلنة عن الهدف الثانى للزمالك.

وأجرى الصربى نيبوشا المدير الفنى للزمالك، تغييرا بنزول باسم مرسى بديلا لعبدالله جمعه، الذى سجل الهدف الثانى، وفور نزوله مرر مرسى كرة عرضية أرضية، وصلت لمحمد أشرف، الذى سدد كرة صاروخية أرضية، تعلن عن الهدف الثالث للزمالك فى الدقيقة 79.

وكرس الزمالك عقدته لفريق الداخلية، بعدما ألتقيا 10 مرات فى الدورى الممتاز، فاز فريق القلعة البيضاء، فى سبعة مباريات، بالإضافة للقاء اليوم، مقابل تعادلين فقط، ولم يحقق الفريق الشرطى، أى فوز على الزمالك، فى تاريخ لقاءات الفريقين.

بتلك النتيجة، يرفع الزمالك رصيده للنقطة الرابعة، وقفز للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بنفس رصيد المقاولون العرب صاحب المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة، وتراجع للمركز السابع عشر فى الجدول.