بالفيديو.. رد فعل فيفي عبده في أولى حلقات رامز تحت الأرض

سيطرت حالة من الرعب والخوف على الفنانة فيفي عبده، في أولى حلقات برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة mbc مصر، وذلك عقب غرق السيارة التي تستقلها في رمال الصحراء.

وتعالت صيحات وصراخ الفنانة، عقب ظهور “السحلية” التي يرتديها رامز جلال -قبل أن يكشف عن نفسه- ورددت ألفاظ نابية لفريق العمل، قائلة: “هنموت في الصحراء يا….”.

وانهالت الفنانة بالضرب والشتائم على رامز جلال عقب كشفه عن هويته، وخلع السحلية التي يرتديها، وبعدها هدأت مرة أخرى.