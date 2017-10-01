بالفيديو .. رجب : أقوم بشخصية عسكري بسيط في بث مباشر

أحمد حمديقال الفنان الشاب رجب لـ"المال نيوز" إنه يشارك في فيلم "بث مباشر" للنجم سامح حسين الذي طرح الفترة السابقة بشخصية عسكري بسيط، ويتعرض للاختطاف من سامح حسين، وتتطور الأحداث فيما بعد.وأضاف أن العمل مع سامح حسين جيد لأنه صديق مخلص، وساعده كثيرا في هذا الفيلم. وتابع أنه تم ترشيحه في الف

أحمد حمدي

قال الفنان الشاب رجب لـ”المال نيوز” إنه يشارك في فيلم “بث مباشر” للنجم سامح حسين الذي طرح الفترة السابقة بشخصية عسكري بسيط، ويتعرض للاختطاف من سامح حسين، وتتطور الأحداث فيما بعد.

وأضاف أن العمل مع سامح حسين جيد لأنه صديق مخلص، وساعده كثيرا في هذا الفيلم.



وتابع أنه تم ترشيحه في الفيلم من المنتج أحمد بجة لأنه تعاون معه في فيلم “القرد بيتكلم” مع النجم أحمد الفيشاوي منذ فترة، وحينما فكر في فيلم “بث مباشر” قام بالاتصال به وعرض الدور عليه.

وأشار إلى أنه كان ينزعج في الأيام الأخيرة لتصوير الفيلم بسبب الصداقة التي جمعته بفريق العمل طيلة فترة تصويره.