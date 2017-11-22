بالفيديو.. رجاء الجداوي: العمل مع عمرو أديب ممتع

أحمد حمدي قالت الفنانة القديرة رجاء الجداوي لـ"المال" إنها بدأت العمل مع الإعلامي عمرو أديب في قناة أوربت عام 2002، ثم انتقلت معه للعمل في قناة "أون إي"، مضيفة أن برنامجها معه أسبوعي تتحدث فيه عن أغلب المشاكل التربوية والزوجية وكل ما يهم المواطن المصري. وأضافت أنه في بعض الأحيان يقوم أديب بالتضيي



أحمد حمدي

قالت الفنانة القديرة رجاء الجداوي لـ”المال” إنها بدأت العمل مع الإعلامي عمرو أديب في قناة أوربت عام 2002، ثم انتقلت معه للعمل في قناة “أون إي”، مضيفة أن برنامجها معه أسبوعي تتحدث فيه عن أغلب المشاكل التربوية والزوجية وكل ما يهم المواطن المصري.

وأضافت أنه في بعض الأحيان يقوم أديب بالتضييق عليها في بعض الموضوعات، لكن تحاول هي السيطرة على الموقف حينها أمام الشاشة، لأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها أبدا.

وأشارت إلى أن العمل مع عمرو أديب ممتع، لأنه إنسان ذكي للغاية ويذاكر عمله جيدا وحينما نقابله صباح اليوم تجده إنسانا مختلفا وحينما يدخل الاستوديو تفكر هل سيستطيع أن يقول شيئا مميزا أمام الكاميرا؟ لكنه يتوهج أمامها، مؤكدة أنها لا تعمل مع إعداد في البرنامج، وفقرتها معه لا تعرف ما الموضوع الذي سيتحدث فيه معها وعنصر المفاجأة يكون عاملا جيدا لنجاح الفقرة.