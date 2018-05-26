بالفيديو.. راموس وراء إصابة مو صلاح في مباراة تاريخية مع الريال

المال- خاص خرج اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح، في توقيت مبكر مساء اليوم من مباراة فريقه التاريخية مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام بكييفوجاء الخروج عقب الإصابة جراء تدخل عنيف من سيرجيو رامس صخرة دفاع الريال، ما أدى لسقوط صلاح على كتفه في أرض الملعب،

المال- خاص

خرج اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح، في توقيت مبكر مساء اليوم من مباراة فريقه التاريخية مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام بكييف

وجاء الخروج عقب الإصابة جراء تدخل عنيف من سيرجيو رامس صخرة دفاع الريال، ما أدى لسقوط صلاح على كتفه في أرض الملعب، ولم يستطع صلاح استكمال المباراة، مع إحساسه بآلام الإصابة، مما أضطر مدير الفريق لاستبدال صلاح وإدخال أدم لالانا بدلا منه في الدقيقة 29.

يذكر أن ليفربول تأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب روما الإيطالى بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما صعد ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ الألمانى.

وقدم صلاح موسما أكثر من رائع مع ليفربول سجل خلاله 44 هدفا في جميع المسابقات.



