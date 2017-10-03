بالفيديو رئيس لجنة إسكان النواب: لا أزمة سكن وتدني الدخول السبب

حسين رجب قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة إسكان مجلس النواب، أنه ليس يوجد مشكلة إسكان بمصر، لكن المشكلة في أن الحد الأدنى للدخول لا يتناسب مع قيمة إيجار الوحدة أو تملكها. جاء ذلك خلال حديث البرلماني مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، الذي يبث عبر فضائية "dmc" مساء الثلاثاء.

حسين رجب

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة إسكان مجلس النواب، أنه ليس يوجد مشكلة إسكان بمصر، لكن المشكلة في أن الحد الأدنى للدخول لا يتناسب مع قيمة إيجار الوحدة أو تملكها.

جاء ذلك خلال حديث البرلماني مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، الذي يبث عبر فضائية “dmc” مساء الثلاثاء.

وأوضح رئيس لجة إسكان مجلس النواب أن الحد الأدنى للأجور هو 1200 جنيه، وطبقا للمعدلات العالمية يحتاج أن يدفع المواطن 25% من دخله كسكن، متسائلا “هل 300 جنيه من الممكن أن توفر لشخص سكنا؟”

وأشار إلى أهمية إيجاد حلول لهذه المشكلة، متطرقا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي ودوره في حل الأزمة، وإمكانية في المدى البعض ارتفاع دخول المواطنين.