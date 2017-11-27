بالفيديو..رئيس الوزراء يجري عملية جراحية بألمانيا ويدخل مرحلة نقاهة

حسين رجب كشف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل أجرى العملية الجراحية بمشفاه بألمانياجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مساء الاثنين مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "ON E" ردا على سؤال حول تطورات صحة رئيس الوزراء. وكان

حسين رجب

كشف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل أجرى العملية الجراحية بمشفاه بألمانيا

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مساء الاثنين مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية “ON E” ردا على سؤال حول تطورات صحة رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل سافر الخميس الماضي لألمانيا لإجراء جراحة في الجهاز الهضمي تستغرق عدة أسابيع

وأوضح مدبولي “يوميا الزملاء وكل مؤسسات الدولة تطمئن عليه وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة في أقرب”

وأضاف “كل المؤشرات تشير إلى أن صحته جيدة”، مؤكدا أن الجراحة تمت لرئيس الوزراء وبدأ مرحلة النقاهة

ولفت إلى أنه يتواصل مع أسرة رئيس الحكومة على أن يتم التواصل هاتفيا معه حال سمح الفريق الطبي له بذلك



