بالفيديو.. رأي الشارع المصري في رفع الفائدة

كتبت- رحاب صبحي رصدت عدسة “المال نيوز” آراء بعض المواطنين المصريين في قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر برفع سعر الفائدة البنكية 2%. يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كانت قد قررت فى اجتماعها، أول أمس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%. فما هو رأي المواطن المصري في إجراء مصرفي من شأنه التأثير المباشر على حياته اليومية كل التفاصيل في الفيديو التالي.
رصدت عدسة “المال نيوز” آراء بعض المواطنين المصريين في قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر برفع سعر الفائدة البنكية 2%.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كانت قد قررت فى اجتماعها، أول أمس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.
فما هو رأي المواطن المصري في إجراء مصرفي من شأنه التأثير المباشر على حياته اليومية كل التفاصيل في الفيديو التالي.