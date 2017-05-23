بالفيديو.. رأي الشارع المصري في رفع الفائدة

رصدت عدسة “المال نيوز” آراء بعض المواطنين المصريين في قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر برفع سعر الفائدة البنكية 2%.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كانت قد قررت فى اجتماعها، أول أمس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

فما هو رأي المواطن المصري في إجراء مصرفي من شأنه التأثير المباشر على حياته اليومية كل التفاصيل في الفيديو التالي.

