بالفيديو.. دينا فؤاد: شاركت في 3 مسلسلات بالصدفة

أحمد حمديقالت النجمة دينا فؤاد إن الأعمال الدرامية الثلاثة التي شاركت فيها مؤخرا تتحدث عن نفسها أمام الجمهور، وتركت بصمة جيدة، ولم تكن مخططة لذلك بل جاء الأمر بالصدفة.وأضافت للمال نيوز أنها كانت ستظهر في أحداث مسلسل "كلبش" كضيف شرف لكن تم الاستعانة بها لتظهر في آخر 10 حلقات منه، مشيرة إلى أن ال



أحمد حمدي

قالت النجمة دينا فؤاد إن الأعمال الدرامية الثلاثة التي شاركت فيها مؤخرا تتحدث عن نفسها أمام الجمهور، وتركت بصمة جيدة، ولم تكن مخططة لذلك بل جاء الأمر بالصدفة.

وأضافت للمال نيوز أنها كانت ستظهر في أحداث مسلسل “كلبش” كضيف شرف لكن تم الاستعانة بها لتظهر في آخر 10 حلقات منه، مشيرة إلى أن الثلاثة مسلسلات حققت صدى جيدا.

وأكدت أنها تريد المشاركة في عمل سينمائي قوي الفترة القادمة والعمل مع نجوم ومنتجين كثيرين.

وأبدت إعجابها بفيلمي الخلية للنجم أحمد عز وهروب اضطراري للنجم أحمد السقا الفترة الماضية، لافتة إلى أن الفيلمين كانا موفقين من صناع العملين طارق العريان وأحمد خالد موسى وغادة عادل والسقا وعز أيضا.

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