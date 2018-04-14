بالفيديو.. دعاء عامر: سعيدة بعودتي لقناة الحياة وأول برنامج مع عائلتي

أحمد حمدي:قالت الاعلامية دعاء عامر إنها كانت متواجدة في قناة الحياة منذ 10 سنوات ببرنامجها الدين والحياة وستعود مرة أخرى للحياة في 2018 في الانطلاقة الثانية للقناة الأيام القادمة بنفس البرنامج.وأضافت في تصريحات خاصة للمال، انها اتجهت للعمل بقناة النهار لمدة 6 سنوات، ثم قررت العودة مرة أخرى

أحمد حمدي:

قالت الاعلامية دعاء عامر إنها كانت متواجدة في قناة الحياة منذ 10 سنوات ببرنامجها الدين والحياة وستعود مرة أخرى للحياة في 2018 في الانطلاقة الثانية للقناة الأيام القادمة بنفس البرنامج.

وأضافت في تصريحات خاصة للمال، انها اتجهت للعمل بقناة النهار لمدة 6 سنوات، ثم قررت العودة مرة أخرى لبيتها بقناة الحياة في انطلاقتها الجديدة بقوة الفترة القادمة مثلما تركتها قوية.

وأشارت الى انها ترى الإنشاد الديني في مصر فنا راقيا يسمو بالروح والنفس وينتمي لتراثنا العربي والديني والاسلامي وتستمتع كثيرا به.

وكشفت أنها تستعد لتقديم موضوعات معينة تتعلق بمبادرات الخير والغارمات والعمرات وكل أوجه الخير والحملات الانسانية في برنامجها في شهر رمضان.

وقالت انها اطلقت اول برنامج لها مع عائلتها “امبراطورية ماما” عبر يوتيوب وسيتم طرح افيشات البرنامج والبرومو الخاص به عبر صفحتها الرسمية الايام القادمة وتناقش فيه فرق التفكير بينها وبين ابنائها والمشاكل وسيتم مناقشتها في اطار مميز.



