بالفيديو.. داوود حسين: أنا ضد دعم الدولة للسينما

أحمد حمدي:قال النجم الكويتي داوود حسين، إن السينما الكويتية وبعض تجاربها لاتصل لمصر او الوطن العربي سواء السينما الشبابية تطرح في البحرين والكويت وقطر اما باقي الدول لاتتواجد فيها.وأضاف في تصريحات خاصة، أنه منذ فترة طرحت شركة دار اللؤلؤة فيلم كويتي مهم "العتر" لكن لم يأت لدور العرض بمصر، م

أحمد حمدي:

قال النجم الكويتي داوود حسين، إن السينما الكويتية وبعض تجاربها لاتصل لمصر او الوطن العربي سواء السينما الشبابية تطرح في البحرين والكويت وقطر اما باقي الدول لاتتواجد فيها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه منذ فترة طرحت شركة دار اللؤلؤة فيلم كويتي مهم “العتر” لكن لم يأت لدور العرض بمصر، مؤكدا أنه يسعد بتجارب الشباب ويشد على ازرهم ويتمنى ان تتواجد الافلام في مواسم الاعياد دائما مثلما يوجد في مصر بان يحدث ذلك في الكويت لافتا إلى أن هناك افلاما تحقق بصمة حقيقية واخرى لاتستطيع.

وأكد حسين أنه ضد دعم اي دولة للسينما لان معنى ذلك سيعمل الفنان مايطلب منه من خلال الدعم الحكومي والفنان يجب ان يكون حرا وغير مقيد، ولا يحب أن يكون موجها ابدا بل يريد ان يقوم بمايتناسب مع قناعاتته وشغفه وحبه للفن وحينما يقال له افعل كذا لا يستطيع أبدا.



