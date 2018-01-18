بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

أحمد حمديقال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه.من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير

أحمد حمدي

قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه.

من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير عادل إمام في أكثر من فيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني مثل التجربة الدانماركية وعمارة يعقوبيان وأمير الظلام وفي التلفزيون صاحب السعادة والعراف .

وأضاف أنه فنان مثقف ومتابع للحركة الفنية كثيرا ولا يتدخل أبدا في اختيار الفنانين المشاركين معه أبدا وهذه قيمته الفنية لكونه محترفا في عمله ويمثل فقط وليس ذلك تقليل منه بل يعمل بالأصول.

وتابع أنه يستعد لموسم رمضان 2018 وسيطرح له الأيام القادمة فيلم الفندق.

يذكر أن خالد حماد شارك مؤخرا في وضع موسيقى فيلم عنتر ابن ابن ابن ابن شداد.

