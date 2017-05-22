بالفيديو.. حوار سحر نصر مع قناة صينية

الوزيرة:مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى مشاركة جادة للصينين فى مشروعات محور تنمية قناة السويس وهضبة الجلالة والـ 1.5 مليون فدان والعاصمة الإداريةالمال – خاصأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إ

الوزيرة:مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى

مشاركة جادة للصينين فى مشروعات محور تنمية قناة السويس وهضبة الجلالة والـ 1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية المال – خاص أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه رئاسة الجمهورية تم وضع برنامج اصلاحى اقتصادى طموح حظى بدعم من كل مؤسسات التمويل الدولية. وأوضحت الوزيرة خلال لقائها مع قناة سى جي تي إن العربية الصينية، تحت عنوان: “مصر سوق واعدة للاستثمارات”، أن منتدى الحزام والطريق كان فرصة للقاء مع دول مختلفة بينهم وبين مصر اوجه تعاون كبيرة، مشيرة إلى أنه كان هناك فرصة كبيرة للتفاوض والنقاش مع جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية نحو تحقيق شراكة اوسع خلال الفترة المقبلة. وذكرت أنه تم استغلال منتدى الحزام والطريق فى عقد منتدى استثمارى مع اكثر من 200 شركة صينية حريصة على ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال المنتدى الفرص الاستثمارية، كما عرضت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص فى محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن مصر سوق كبيرة فبها اكثر من 92 مليون مواطن وتربط بين افريقيا واسيا واووربا، موضحة أن المستثمرين الصينيين كانوا حريصين على الاستماع على الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار. وأوضحت أن الصين فى المركز رقم 21 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ومصر تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادى مع الصين، وأن تكون من ضمن الدول العشرة الأولى المستثمرة بها، مشيرة إلى أنه يجرى تفاوض مع عدد من الشركات الصينية للاستثمار فى عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لضخ استثمارات صينية فى محور تنمية قناة السويس. وذكرت أن مصر حريصة على مشاركة أكبر من الحكومة الصينية والقطاع الخاص الصينى فى ضخ استثمارات فى مشروعات محور تنمية قناة السويس وهضبة الجلالة و1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت أن العلاقة بين مصر والصين هى علاقة قوية ومتينة من الناحية الاقتصادية، والحكومة ترى أن مبادرة الحزام والطريق ستساعد على ضخ استثمارات صينية اكبر فى مصر خاصة فى البنية الاساسية والمساهمة فى التنمية. وأشارت إلى أن مصر اصبحت دولية عمليات فى البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، لذلك البنك حريص على زيادة الدعم للحكومة وله ذراع لتمويل القطاع الخاص، موضحة أن البنكان الدولى والاسلامى للتنمية لدي كل منهما ذراع لدعم القطاع الخاص، ومهمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ازالة اى معوقات تواجه المستثمرين ومنهم القطاع الخاص الذى يعانى من نقص فى التمويل، مؤكدة أن الفترة المقبلة الحكومة حريصة على شراكة مع القطاع الخاص ودعم عدة قطاعات مثل الاسكان والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء. وذكرت نصر أن قانون الاستثمار الجديد اعد بالتشاور مع جميع مؤسسات المجتمع والحكومة والقطاعات المختلفة، وكانوا حريصين على الاستماع من المستثمرين عن ابرز التحديات التى يواجهونها، وصدق عليه مجلس النواب، وحاليا تعمل الوزارة على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقى الوزارات قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم تصديق رئيس الوزراء عليها. وأوضحت أن قانون الاستثمار يؤكد الحوكمة والشفافية، فالحكومة حريصة على وجود شفافية اكثر فى البيانات والاجراءات حتى يكون هناك عدالة، ويتضمن القانون حوافز اكثر للقطاعات التى توفر فرص عمل وتساهم فى تحسين معيشة المواطن، مشيرة إلى أن القانون يتضمن حوافز اكثر للمناطق الأكثر احتياجا، فالوزارة حريصة على ضخ استثمارات اكثر فى الصعيد خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن مصر ساندت تأسيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وسوف تستفيد منه بحكم موقعها الجغرافى، والبنك حريص على مشروعات فى البنية الاساسية مثل الاسكان والصرف الصحى والطاقة المتجددة، موضحة أن رئيس البنك أكد حرصه على الدخول فى مشروعات مشتركة مع مؤسسات تمويل دولية اخرى مثل البنك الدولى. وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد التزام الحكومة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة امام الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمبر 2015، وهذا الالتزام من القيادة السياسية للمواطن المصرى بأن يتم تقديم كافة الخدمات الحياتية التى يحتاجها فى كافة القطاعات، لذلك من ضمن أولويات مصر هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، والتى تم عرضها مؤخرا فى جلسة امام الامم المتحدة بنيويورك بمشاركة محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد الاهتمام بتمكين الشباب خاصة فى المحافظات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتأكيد على شراكة بين مصر ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى الحوكمة ومنع الفساد. وأوضحت أن قطاع الامن الغذائى مهم جدا، لذلك فشركة الريف المصرى اتاحت كثيرا من الاراضى للشباب ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وجميع مؤسسات التمويل الدولية حريصة على دعم هذا المشروع. وذكرت أن مصر داعمة للشركات الصغيرة والكبيرة، وهى تشجع الشركات الصغيرة على الاستثمار فى مصر لأن كل الدراسات تؤكد أن هذه الشركات ستكون الموفرة لفرص العمل خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن الهدف الرئيسى لكل هذه الاصلاحات الاقتصادية هى تحقيق تنميه اقتصادية شاملة، ومستدامة لتوفير فرص عمل، وتحسين دخل ومعيشة المواطن، والاهم تحقيق احلام وامانى اولادنا.



