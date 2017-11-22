بالفيديو .. حنان مطاوع: تصوير 3 مسلسلات في وقت واحد جنون

أحمد حمدي قالت الفنانة حنان مطاوع إنها يجب أن تتوحد مع أي شخصية تقدمها في أي عمل فني درامي حتى تستطيع تقديمها بصدق وإخلاص للجمهور. وأضافت لـ"المال" أنها قدمت شخصيات مختلفة رمضان الماضي في 3 مسلسلات وكل شخصية منها بالنسبة لها هي الأفضل على الإطلاق، مشيرة إلى أنها تصعب على نفسها الأمر ولا تست



أحمد حمدي

قالت الفنانة حنان مطاوع إنها يجب أن تتوحد مع أي شخصية تقدمها في أي عمل فني درامي حتى تستطيع تقديمها بصدق وإخلاص للجمهور.

وأضافت لـ”المال” أنها قدمت شخصيات مختلفة رمضان الماضي في 3 مسلسلات وكل شخصية منها بالنسبة لها هي الأفضل على الإطلاق، مشيرة إلى أنها تصعب على نفسها الأمر ولا تستهل أي شخصية تجسدها على الشاشة حتى تقدم من خلال الدور شيئا جديدا للناس.

ونوهت مطاوع أيضا بأنها طيلة الوقت تريد أن تقدم أدوارا تستفز طاقتها التمثيلية بداخلها، لافتة إلى أن الشيء الأصعب على الإطلاق أن تقوم بتصوير 3 مسلسلات في وقت واحد، واصفة ذلك بالجنون.

وتابعت: حاولت أن أخلص في كل الأدوار التي قدمتها، لكن أثر ذلك على اعصابي وصحتى ونفسيتى ومشاعرى لكنني استمتعت في النهاية بما قدمته للجمهور.