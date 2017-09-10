بالفيديو … حقيقة سيلفي الإعصار

حسين رجبتداول فيديو قصير عبر موقع التغريدات تويتر، اليوم الأحد، لشاب يخرج من باب سيارته وفي يديه شئ أشبه بهاتف في مكان مفتوح يواجه رياح شديدة للغايةوبحسب الفيديو الذي لا يتجاوز الدقيقة، ولم يكشف تفاصيل عن المكان أو الزمان، يحاول الشاب الذي يرتدي قناعا على وجههه مقاومة تلك الرياح أكثر من مرة وي

حسين رجب

تداول فيديو قصير عبر موقع التغريدات تويتر، اليوم الأحد، لشاب يخرج من باب سيارته وفي يديه شئ أشبه بهاتف في مكان مفتوح يواجه رياح شديدة للغاية

وبحسب الفيديو الذي لا يتجاوز الدقيقة، ولم يكشف تفاصيل عن المكان أو الزمان، يحاول الشاب الذي يرتدي قناعا على وجههه مقاومة تلك الرياح أكثر من مرة ويحاول أن يقدم الشئ الذي في يديه للأمام كأنه يلتقط صورة سليفي.

ووصف تغريدات لحساب إخباري عبر تويتر هذا المشهد بأنه سليفي للإعصار الذي يواجه في الولايات المتحدة الأمريكية بينما وضحت تغريدات أخري أنه هذا ليس سيلفي ولكن شخص يقيس سرعة الرياح ويتتبع الأعاصير والبرق.

وتشهد أمريكا عدة أعاصير، وطالبت شرطة مقاطعة باسكو في ولاية فلوريدا الأمريكية المواطنين بعدم إطلاق النيران على إعصار إرما الذي يضرب الولاية، اليوم الأحد، محذرة من إمكانية ارتداد الرصاص نحوهم.