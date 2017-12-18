بالفيديو.. حازم سمير: انتظر عرض الجزء الثاني للكبريت الأحمر

أحمد حمدي:قال النجم حازم سمير، إنه يقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني لمسلسل الكبريت الأحمر وسيتم عرضه في ديسمبر الجاري على القنوات الفضائية واسمه الكارما.وأضاف انه كان يتوقع مع فريق عمل مسلسل بين عالمين الذي عرض مؤخرا على شاشة سي بي سي النجاح لكن لم تكن التوقعات بهذه الصورة والضجة التي احدثها ال

أحمد حمدي:

قال النجم حازم سمير، إنه يقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني لمسلسل الكبريت الأحمر وسيتم عرضه في ديسمبر الجاري على القنوات الفضائية واسمه الكارما.





وأضاف انه كان يتوقع مع فريق عمل مسلسل بين عالمين الذي عرض مؤخرا على شاشة سي بي سي النجاح لكن لم تكن التوقعات بهذه الصورة والضجة التي احدثها المسلسل وقت عرضه، حيث كان مفترض أن يعرض في رمضان الماضي لكن تاجل لظروف معينة وربنا عوضنا ذلك بهذا النجاح .

وأكد أن العمل الجيد يستطيع فرض نفسه بقوة في أي وقت في السنة حتى لو كان معروضا خارج موسم رمضان.

ونوه إلى أن الجمهور يحب مشاهدة اي فنان يحبه على الشاشة حتى لو قدم اكثر من 5 اعمال درامية في نفس الوقت طالما هذه الاعمال تحمل جودة ومستوى فني جيد.



