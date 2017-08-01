بالفيديو .. حارس بايرن ميونخ يحرم محمد صلاح من هدف محقق

المال - خاص حرم سفين أولريتش، الحارس البديل لنادي بايرن ميونخ، محمد صلاح، من هدف محقق عندما تصدى لتسديدته الصاروخية، في المباراة التي تجمع بايرن ميونخ مع ليفربول الآن. لكن الفرعون المصري كرر المحاولة ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة بالكعب من ساديو ماني إلى

المال – خاص

حرم سفين أولريتش، الحارس البديل لنادي بايرن ميونخ، محمد صلاح، من هدف محقق عندما تصدى لتسديدته الصاروخية، في المباراة التي تجمع بايرن ميونخ مع ليفربول الآن.



لكن الفرعون المصري كرر المحاولة ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة بالكعب من ساديو ماني إلى المنطلق من الجهة اليسرى ألبيرتو مورينو الذي سددها مباشرة في المرمى، ولكن تصدى لها الحارس لتتهيأ على رأس محمد صلاح المتمركز أمام المرمى الذي بدوره سددها في المرمى برأسه لتسكن الشباك.

وكان الهدف الأول لليفربول قد سجل عن طريق ساديو ماني، بعد ان استغل روبيرتو فيرمينو خطأ الدفاع في منتصف الملعب واقتنص الكرة وانطلق ثم مرر إلى ساديو ماني المنطلق في الجهة اليسرى حتى دخل منطقة الجزاء ثم سددها في المرمى.