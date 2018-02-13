بالفيديو.. جهاد الخازن يكشف كواليس جديدة عن مبارك

حسين رجبكشف الكاتب العربي البارز، جهاد الخازن، عن كواليس لقاء جمعه بالرئيس الأسبق حسني مبارك منذ نحو شهرين بمنزل الأخير بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن مبارك بذاكرة جيدة، وتحدث عن الشأن المصري الداخلي.جاء ذلك في حوار الخازن من دبي مع الإعلامي عمر أديب، ببرنامج "كل يوم" على فضائية "on e"، الثلاثاء.&

حسين رجب





كشف الكاتب العربي البارز، جهاد الخازن، عن كواليس لقاء جمعه بالرئيس الأسبق حسني مبارك منذ نحو شهرين بمنزل الأخير بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن مبارك بذاكرة جيدة، وتحدث عن الشأن المصري الداخلي.





جاء ذلك في حوار الخازن من دبي مع الإعلامي عمر أديب، ببرنامج “كل يوم” على فضائية “on e”، الثلاثاء.





وأوضح الخازن، أن الحديث مع مبارك كان في حضور نجله جمال وامتد لنحو 90 دقيقة، مشيرا إلى مبارك تطرق في حديثه لأهمية أن تهتم الدولة بالجيل الجديد في التعليم والصحة





ولفت إلى أن مبارك تحدث عن أحوال الناس واحتياجاتها ولم يقل شيئا خطأ أو ضد النظام





وأوضح أنه ذهنه حاضرا، نافيا أن يكون يتحدث عن لديه رغبة للعودة للعمل السياسي.





وقال إنه صحته ليست جيدة على نحو ما رأيته من قبل 30 عاما، مهتما بالدواء، لافتا إلى أنه يسير ببطء بحكم السن.





ونبه الخازن إلى أنه ما تحدث كثيرا مع مبارك عن الوضع العربي، وكان اللقاء منصبا أكثر عن الوضع المصري.

ومنذ إطلاق سراح مبارك، ولا يظهر ولا يتحدث إلا نادرا

وأطاحت ثورة يناير 2011 بمبارك من منصبه كرئيس للبلاد، قبل أن يحاكم ويصدر بحقه عدة أحكام ويتم تبرئته منها ويتم إطلاق سراحه .









