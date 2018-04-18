بالفيديو.. ثورة غضب عملاء أبراج مصر للتطوير العقاري

محمد رجبرصدت عدسة "المال نيوز" تجمع حوالي 70 عميلاً من عملاء شركة أبراج مصر للتطوير العقاري داخل كومبوند فلورينتا السكني، من أجل التنديد بتأخر الشركة عن تسليمهم وحداتهم السكنية والإفصاح عن غضبهم كمُلاك تأخرعليهم استلام وحداتهم لمدة شارفت على الثلاث سنوات.أسفر هذا التجمع عن توجه العملاء الغاضبين

محمد رجب

رصدت عدسة “المال نيوز” تجمع حوالي 70 عميلاً من عملاء شركة أبراج مصر للتطوير العقاري داخل كومبوند فلورينتا السكني، من أجل التنديد بتأخر الشركة عن تسليمهم وحداتهم السكنية والإفصاح عن غضبهم كمُلاك تأخرعليهم استلام وحداتهم لمدة شارفت على الثلاث سنوات.

أسفر هذا التجمع عن توجه العملاء الغاضبين إلى مقر شركة أبراج مصر بالتجمع الخامس وطلب شرطة النجدة بعد أن فر أمامهم إيهاب لبيب المدير التنفيذي للشركة ثم أغلق أبواب الشركة في وجوههم خلال ساعات العمل الرسمية.

كان قرار شرطة النجدة بناء على تعليمات مدير أمن القاهرة بعمل بلاغ رسمي داخل قسم التجمع الخامس ضد إيهاب لبيب المدير التنفيذي لأبراج مصر وعلي ربيع مالك الشركة.

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