بالفيديو.. توفيق عكاشة : النهار عرضت على العمل مقابل 24 مليونًا لكني رفضت

أحمد صبرى قال الإعلامى توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، إن القناة ستعود للبث من أول شهر يوليو المقبل، على أن تشمل عدة برامج تعرِّف المواطنين بإنجازات الرئيس، مؤكدًا أن ابنه سيكون مقدمًا للبرامج بها وسينتهج نفس نهجه.وأضاف عكاشة، فى لقاء له مع برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس،

أحمد صبرى





قال الإعلامى توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، إن القناة ستعود للبث من أول شهر يوليو المقبل، على أن تشمل عدة برامج تعرِّف المواطنين بإنجازات الرئيس، مؤكدًا أن ابنه سيكون مقدمًا للبرامج بها وسينتهج نفس نهجه.

وأضاف عكاشة، فى لقاء له مع برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس، أنه تلقَّى عرضًا من قناة النهار لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي بها مقابل 24 مليون جنيه سنويًّا لكنه رفض لأنه لا يعمل لدى أحد.

وناشد عكاشة الإعلامية حياة الدرديرى العودة إلى القناة وتقديم برنامجها، مؤكدًا أنها ظُلمت لكنه استعاد حقها.



