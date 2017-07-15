بالفيديو .. تفاصيل طعن حارس كنيسة القديسين بالإسكندرية

أ ش أ أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية تحقق حاليا مع المتهم بالتعدي على أحد أفراد الأمن الإداري لكنيسة القديسين بالإسكندرية، للوقوف على دوافعه.وأضاف المسؤول الأمني - في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم- إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتعا

أ ش أ

أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية تحقق حاليا مع المتهم بالتعدي على أحد أفراد الأمن الإداري لكنيسة القديسين بالإسكندرية، للوقوف على دوافعه.

وأضاف المسؤول الأمني – في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم- إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع الأمن الإداري بكنيسة القديسين الكائنة بمنطقة سيدي بشر بحري دائرة قسم شرطة أول المنتزه، تمكنت مساء اليوم السبت، من ضبط المدعو عبد الله عادل أحمد حسن، “24 سنة حاصل على ليسانس حقوق – بدون عمل”، حال قيامه بالتعدي على مينا فؤاد زخاري “47 سنة” أحد أفراد الأمن الإداري بالكنيسة، وذلك باستخدام آلة حادة “شفرة موس حلاقة”، حال منعه من دخول الكنيسة لعدم إبدائه أسباب؛ حيث تم نقل المصاب للمستشفى وخروجه عقب تلقيه العلاج اللازم.

وتابع أنه تم على الفور انتقال الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبتفتيش المذكور، لم يستدل معه على أية ممنوعات، وتم ضبط الآلة الحادة المستخدمة.. وجاري الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو الاعتداء على أمن الكنيسة:

