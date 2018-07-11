بالفيديو.. تفاصيل الزيادات الجديدة بأسعار السجائر بدءا من الخميس

مصطفى طلعتعلمت "المال" من مصادرها، أن الشركة الشرقية للدخان- ايسترين كومباني - قررت رفع أسعار 6 أصناف من السجائر، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 1.5 و3 جنيهات. وقالت المصادر إن صنف سجائر كليوباترا بلاك ليبل ارتفع بمقدار 3 جنيهات من 18 إلى 21 جنيها، وصنف كليوباترا كوين وكلوباترا سوفت ارتفع

مصطفى طلعت

علمت “المال” من مصادرها، أن الشركة الشرقية للدخان- ايسترين كومباني – قررت رفع أسعار 6 أصناف من السجائر، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 1.5 و3 جنيهات.

وقالت المصادر إن صنف سجائر كليوباترا بلاك ليبل ارتفع بمقدار 3 جنيهات من 18 إلى 21 جنيها، وصنف كليوباترا كوين وكلوباترا سوفت ارتفعت 1.5 جنيه، وارتفعت سجائر كليوباترا بوكس من 15.5 إلى 17 جنيها.

وأشارت المصادر إلي أن الحصيلة المتوقعة من الزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه توجه لدعم قانون التامين الصحي المقرر تطبيقها على شركات السجائر.

** 75 قرشا للحكومة





وأخطرت وزارة المالية ظهر اليوم شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.

ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيها في العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيها.

** تأكيدات



وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث فى مصر”على فضائية MBC، قال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إنه سيتم بدءا من الخميس تطبيق زيادة فى أسعار جميع أنواع السجائر بحد أدنى 1.5 جنيه لكل علبة وحد أقصى 3 جنيهات لنوع واحد.

وأشار إلى أن ذلك بناءً على قانون تم الموافقة عليه فى مجلس النواب منذ 6 أشهر، فى 11 يناير الماضي، ويتم تطبيقه فى اليوم التالى بعد مرور 6 أشهر، الذي يحل غدا.

وأكد أن ارتفاع الأسعار سيمس السجائر المحلية والأجنبية، مستدركا “لكن يمكن لشركات أن تحرك السعر أعلى من الجنيه ونصف الجنيه أو الثلاثة جنيهات حسب تكليفاتها”

ولفت إلى أن أرخص أنوع سجائر بمصر الآن بسعر 16 جنيها، محذرا من إمكانية أن يقوم التجار بزيادة الأسعار عما هو مقرر.

وشهدت مصر الفترة الأخيرة، ارتفاعات في أسعار الوقود وتعريفة المواصلات والمياه والكهرباء.



