بالفيديو.. تغطية خاصة لإفطار أهالي شهداء الدفعة 104

محمد رجباحتفلت أمس الدفعة 104 حربية خلال حفل إفطارها السنوي بأهالي شهداء زملائهم الذين فقدوهم أثناء عمليات القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء. بدأ الحفل بكلمة من الرائد مقاتل كريم أحمد بدر بعمليات شمال سيناء، أهم ما جاء في كلمته بالفيديو التالي.. ثم كانت كلمة والدة البطل الشهيد م



محمد رجب

احتفلت أمس الدفعة 104 حربية خلال حفل إفطارها السنوي بأهالي شهداء زملائهم الذين فقدوهم أثناء عمليات القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء.



بدأ الحفل بكلمة من الرائد مقاتل كريم أحمد بدر بعمليات شمال سيناء، أهم ما جاء في كلمته بالفيديو التالي..



ثم كانت كلمة والدة البطل الشهيد ملازم محمد العدلي عزب التي أبكت جميع الحضور بحديثها العقلاني الهادئ.. نص كلمتها كاملاً في الفيديو التالي..

كانت مفاجأة الحفل وجود الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، التي عبرت عن شديد حبها للقوات المسلحة المصرية لأسباب تاريخية خاصة.. فما تلك الأسباب؟.. الإجابة في الفيديو التالي..

وختاماً جاءت قصيدة “خير أجناد الأرض” لينتهي حفل إفطار وتكريم أهالي 11 شهيداً قدمتهم الدفعة 104 وحدها.. القصيدة كاملة في الفيديو التالي..

